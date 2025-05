PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre impulsionado pela agropecuária Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 13,5% Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h57 ) twitter

Economia brasileira cresce 1,4% no primeiro trimestre puxada pela agropecuária

A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o quarto trimestre de 2024, segundo dados do IBGE. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 13,5%. O setor agropecuário foi o principal responsável pelo resultado positivo, registrando um crescimento superior a 12%. O setor de serviços teve uma elevação modesta de 0,3%, enquanto a indústria apresentou uma pequena queda de 0,1%.

