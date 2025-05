Turcos celebram a cura do câncer de menino de três anos com balões no céu Ali lutava contra a leucemia desde os oito meses de vida Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 12h19 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turcos celebram a cura do câncer de menino de 3 anos com balões no céu

Um céu cheio de balões coloridos tomou conta de Istambul, na Turquia. A cidade se uniu para comemorar a cura de Ali, um menino de três anos que venceu a leucemia.

Ele enfrentava essa doença desde os 8 meses de vida. O pai de Ali fez um pedido nas redes sociais para que as pessoas participassem dessa festa. Em resposta, milhares soltaram balões no céu para celebrar a vida do garoto.

Assista em vídeo - Turcos celebram a cura do câncer de menino de 3 anos com balões no céu

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!