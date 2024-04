JR Dinheiro : Veja o que muda na declaração do Imposto de Renda de 2024 Prazo para entrega das declarações vai até 31 de maio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais de 3,7 milhões de declarações do Imposto de Renda de 2024 já foram entregues à Receita Federal desde a sexta-feira (19). O prazo vai até 31 de maio. A Receita considera como rendimentos tributáveis o salário aposentadoria, a pensão e outras rendas como recebimento de aluguel, por exemplo. Este ano, o limite desses rendimentos aumentou para R$ 30.639,00. Quem recebeu menos do que essa quantia em 2023 está isento da declaração. Também podem estar isentos aposentados e pensionistas a partir dos 65 anos e aposentados com doenças graves previstas em lei.