Acidente entre caminhões interdita BR-381 por risco de explosão em BH Ninguém ficou ferido; parte da carga de óleo diesel ficou espalhada na pista e a área foi isolada pelo risco de combustão Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 Minas 03/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h01 )

Acidente não registrou feridos

Um acidente entre dois caminhões interdita a BR-381 por risco de explosão, na altura da Vila da Luz, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (03). Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, o motorista de um caminhão-tanque desviou de um carro e atingiu o outro veículo. Com o impacto, parte da carga de óleo diesel ficou espalhada na pista. A área foi isolada pelo risco de combustão.

Ainda de acordo com os militares, a documentação dos veículos e do motorista estão regulares. O condutor do caminhão-tanque, de 53 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

