Mulher suspeita de ficar com carteira entregue por engano em comércio de BH é liberada
Suspeita de 44 anos foi conduzida pela PM após câmeras flagrarem o momento em que guardou o objeto
Uma mulher de 44 anos, detida pela Polícia Militar (PM) após ficar com uma carteira entregue por engano por funcionários de um estabelecimento comercial, foi ouvida e liberada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na noite dessa segunda-feira (12). O caso, apurado com exclusividade pela RECORD Minas, aconteceu na Avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo, na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, a vítima percebeu o desaparecimento da carteira, que continha documentos pessoais, cartões bancários e R$ 7 em dinheiro, e procurou o gerente do estabelecimento. Ao verificar as imagens do circuito de segurança, os funcionários constataram que o objeto havia sido entregue equivocadamente a outra cliente. As gravações mostram a mulher, que vestia blusa azul e bermuda preta, examinando o conteúdo da carteira antes de guardá-la na cintura. Em seguida, ela retirou a própria carteira, que estava na parte de trás da roupa, e a utilizou para pagar as compras. Depois, deixou o estabelecimento em um Volkswagen Gol vermelho.
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