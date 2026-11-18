Moradores e comerciantes do bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, denunciam o aumento dos roubos de celulares na Avenida Professor Mário Werneck. Câmeras de segurança registraram o momento em que um suspeito entrou em um restaurante e furtou o aparelho de um cliente que estava distraído.



Em outro flagrante, um homem em uma motocicleta subiu na calçada e roubou o celular de uma mulher. Segundo o proprietário do restaurante, os crimes têm se tornado cada vez mais frequentes, aumentando a sensação de insegurança na região.



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