Idosa de 70 anos perde controle do carro e cai em córrego em Belo Horizonte (MG) Motorista foi resgatada por bombeiros e populares após acidente MG Record|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h47 )

Uma idosa de 70 anos perdeu o controle do carro e caiu no córrego Sarandi, no bairro Urca, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu enquanto ela dirigia pela avenida Professor Clóvis Salgado. A motorista foi socorrida pelo corpo de bombeiros e por moradores locais que a retiraram do veículo antes da chegada dos militares.

Testemunhas relataram que a mulher pode ter passado mal ao volante, o que contribuiu para o acidente. Antes de atingir o córrego, o carro colidiu com um motociclista. O impacto danificou a estrutura de concreto próxima ao córrego. Após recuperar a consciência, a idosa foi levada para a ambulância. Diversas viaturas, incluindo bombeiros e polícia, isolaram a área para prestar socorro.

