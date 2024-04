Avião da PF que caiu em BH teria sofrido falha no motor, aponta relatório inicial do Cenipa Duas pessoas morreram e outra ficou ferida no acidente; conclusão será divulgada em um relatório final sobre a queda

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um relatório preliminar do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) aponta que monomotor da PF (Polícia Federal), que caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, teria sofrido falha ou mau funcionamento do motor. Duas pessoas morreram e outra ficou ferida no acidente.

O avião caiu foi no dia seis de março. A aeronave perdeu altitude e velocidade instantes após a decolagem. Imagens de câmeras do aeroporto da Pampulha registraram o momento da queda.

O piloto fez uma manobra para retornar e logo depois a aeronave caiu. Nela estavam três pessoas. Walter Luiz Martins, de 51 anos, foi encontrado ferido fora do monomotor. Morreram os policiais federais José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber. As investigações seguem em andamento. A conclusão será divulgada em um relatório final sobre o acidente.