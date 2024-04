Alto contraste

As obras para a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte devem começar em maio. O anúncio foi feito pelo grupo Metrô BH, que há um ano assumiu o serviço de trens da capital mineira. Enquanto o novo trajeto ainda não saiu do papel, os usuários reclamam da qualidade do transporte.