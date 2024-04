AGU se manifesta a favor de exigência de cartão de vacina em escolas de MG

Alto contraste

A AGU (Advocacia-Geral da União) se manifestou a favor da exigência do cartão de vacina atualizado dos alunos de escolas estaduais e municipais de Minas Gerais. O pronunciamento veio dois meses depois do vídeo no qual o governador do estado, Romeu Zema (Novo), ao lado do senador Cleitinho (Republicanos) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), defenderam a não obrigatoriedade da vacinação.

A manifestação da AGU foi um pedido do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Tóffoli, que é relator de uma ação do Partido Verde, que alerta sobre a falta de exigência do cartão. De acordo com o PV, a atitude pode colocar os alunos em situação de vulnerabilidade.