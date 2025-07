Segurança privada destrói casas em ocupação em Santa Luzia (MG) Famílias perdem tudo após demolição sem aviso prévio MG Record|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h53 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h53 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Onze casas foram demolidas em uma ocupação em Santa Luzia por homens armados ligados a uma segurança privada.

Moradores não receberam aviso prévio e perderam bens pessoais e animais.

Familiares estão abrigando as vítimas enquanto buscam uma solução.

A prefeitura de Santa Luzia monitora a área, mas Belo Horizonte não foi informada sobre a desocupação.

Famílias buscam abrigo após ação de segurança privada destruir 11 casas sem aviso prévio em MG

Na madrugada desta quarta-feira (23), onze casas de uma ocupação em Santa Luzia foram demolidas por homens armados e encapuzados, supostamente parte de uma segurança privada contratada pelo alegado proprietário do terreno. Moradores relatam que não houve aviso prévio sobre a ação, resultando na perda de bens pessoais e animais domésticos.

“Colocaram fuzil no rosto da gente”, disse um dos moradores sobre a abordagem violenta. Muitas famílias foram forçadas a buscar abrigo com parentes enquanto aguardam uma solução para a situação.

A prefeitura de Santa Luzia informou que a área é alvo de fiscalização contínua devido a ocupações irregulares, enquanto a prefeitura de Belo Horizonte afirmou não ter sido acionada sobre a desocupação. As autoridades locais estão em diálogo com órgãos competentes para tratar do caso de forma integrada.

