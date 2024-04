Minas Gerais segue em alerta de chuva forte neste domingo (24) 

Alto contraste

Início da manhã de domingo (24) na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte

A chegada de uma intensa frente fria à região sudeste do Brasil trouxe altos volumes de chuva, especialmente para Minas Gerais. A condição meteorológica coloca boa parte dos municípios mineiros, inclusive Belo Horizonte e região metropolitana, em estado de alerta laranja, que significa perigo para chuvas intensas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria vinda do extremo Sul do país está estagnada sobre o Estado. O resultado é que neste domingo (24), além das precipitações com volumes intensos, podemos ter queda nas temperaturas de ao menos 5°C.

As áreas afetada, segundo o Inmet são: a capital mineira, as cidades da Grande BH, do Sul, Triângulo, Zona da Mata, região Central, Alto Paranaíba, Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha e o Norte de Minas.

A previsão do Inmet é de chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos, com velociddade de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta iniciado às 9h no sábado (23) é válido até às 23h59 deste domingo.

Mais chuva

Para Belo Horizonte, a previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas, pela manhã. Já a tarde e à noite é de céu encoberto e temporais. Os termômetros na capital devem oscilar ente mínima de 19°C e máxima de 27°C.