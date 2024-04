PSB lança Paulo Brant como pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte

Minas Gerais |Do R7

PSB lança Paulo Brant como pré-candidato à prefeitura

O PSB anunciou nesta terça-feira (02), a pré-candidatura de Paulo Brant à prefeitura de Belo Horizonte. O evento aconteceu no Mercado Central, na região central de BH. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente do partido em Minas Gerais, deputado Noraldino Junior. Filiados à legenda e lideranças políticas também estiveram presentes, dentre elas, o presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, do MDB.

Natural de Diamantina, Paulo Brant é mestre em economia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ele foi vice-governador de Minas Gerais na primeira gestão de Romeu Zema (NOVO). Em 2020, Brant deixou o partido NOVO após uma cisão com a legenda. Em 2022, ele foi candidato a vice-governador ao lado de Marcus Pestana, pelo PSDB.