Vale do Peruaçu é reconhecido como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco Reconhecimento internacional torna Minas Gerais o estado com mais títulos da Unesco no Brasil Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 13/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 13/07/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Vale do Peruaçu, no Norte de Minas Gerais, foi reconhecido neste domingo (13) como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco. O Governo de Minas realizou um ato público na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para marcar o anúncio.

Com o novo título, Minas Gerais passa a contar com seis reconhecimentos da Unesco: Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, Conjunto Moderno da Pampulha, Queijo Minas Artesanal e agora o Vale do Peruaçu.

Vale do Peruaçu é reconhecido como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco Marcelo Barbosa/ Divulgação

O estado também possui outros reconhecimentos, como a Reserva da Biosfera da Cordilheira do Espinhaço, Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia, o Geoparque de Uberaba e os sistemas de cultivo de Sempre-Vivas no Vale do Jequitinhonha, reconhecidos como Patrimônio Agrícola Global.

O governo estadual informou que já desenvolve ações para ampliar o turismo na região, com iniciativas como capacitação de guias, participação em feiras, incentivo à economia local e fortalecimento de roteiros turísticos.

‌



Foram investidos R$ 150 milhões na reestruturação de sete parques naturais em 2024, incluindo o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. As ações incluíram melhorias em trilhas, centros de visitantes e sinalização.

Representantes do setor produtivo e lideranças locais destacaram que o título pode contribuir para ampliar o turismo e gerar novas oportunidades econômicas.

‌



“O título da Unesco é um reconhecimento ao valor universal do Peruaçu e ao trabalho conjunto do povo mineiro. Hoje, o mundo reconhece a grandiosidade de um território que sempre foi sagrado para nós”, afirmou o governador Romeu Zema.

O presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Norte de Minas, Astério Itabayana Neto, destacou a importância do reconhecimento: “É uma conquista de muitas mãos, que pode estimular o diálogo entre proteção do patrimônio e os direitos de quem vive e produz nessa terra”.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, o título internacional amplia as oportunidades para a economia local. “O reconhecimento da Unesco coloca nosso estado em outro patamar e fortalece a oferta de experiências turísticas no Norte de Minas”, afirmou.