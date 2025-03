Velório de Fuad Noman será na sede da Prefeitura de BH e aberto ao público Cerimônia de despedida vai acontecer das 13h às 16h; Álvaro Damião decretou luto de 8 dias na capital mineira Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 26/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h00 ) twitter

Prefeitura de BH decretou luto de 8 dias Divulgação/PBH/Adão Souza

O velório do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), será realizado no saguão da sede da prefeitura, nesta quinta-feira (27). A cerimônia será aberta ao público.

Segundo representantes do município, a despedida vai acontecer das 13h às 16h. A população poderá ter acesso pela entrada principal, na avenida Afonso Pena, 1.212. O município não divulgou informações sobre sepultamento ou eventual cremação.

O prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil) decretou luto oficial de oito dias. O tempo é previsto na Lei Orgânica. Como vice, Damião irá assumir a prefeitura. Ele passará a assinar como prefeito assim que empossado pela Câmara Legislativa. Ainda não há data para a cerimônia.

O prefeito Fuad Noman morreu aos 77 anos, às 11h27, desta quarta-feira. Ele estava internado há 82 dias. Segundo a equipe médica, a morte foi causada por reflexos de um linfoma não hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. De acordo com os médicos, a doença foi identificada nos testículos do político.

Conheça a trajetória de vida e profissional de Fuad Noman:

