Campanha contra o ódio a judeus espalha painéis em 24 shoppings pelo Brasil Iniciativa Pin for Peace surgiu depois dos ataques do grupo terrorista Hamas a Israel e da onda de antissemitismo global

Alto contraste

A+

A-

Painéis expõem mensagens contra antissemitismo Painéis expõem mensagens contra antissemitismo (Multiplan/Divulgação — 2.4.2024)

A campanha Pin For Peace, contra o ódio ao povo judeu, está exposta nos corredores de 24 shoppings em todo o país desde essa segunda-feira (1º). A iniciativa foi lançada na semana em que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa seis meses. Painéis digitais estampam fotos e mensagens contra o antissemitismo e o terrorismo.

A exposição, promovida pelo grupo de shoppings Multiplan, foi um pedido pessoal de Natalie Klein, Alan Strozenberg, Daniel Oksenberg, Paula Puppi e Jairo Goldflus, idealizadores do movimento. Além de expor mensagens de paz, a organização convida as pessoas a postarem fotos delas em preto e branco com um pin que traz uma estrela de Davi formada por laços, e a marcarem cinco amigos com a hashtag #pinforpeace.

"Em menos de cinco meses, a iniciativa, que já recebeu o apoio de diversas personalidades incluindo Luciano Huck, Adriane Galisteu, Patrícia Abravanel, Didi Wagner, Ticiane Pinheiro e recentemente o israelense Uri Levine, criador do Waze, conquistou 17 milhões de impressões e mais de 20 mil fotos compartilhadas em oito países, além do Brasil, espalhados pelos quatro continentes (Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Suíça, França, Holanda, Hong Kong e Israel), além dos 30 mil pins físicos que já foram distribuídos", dizem os organizadores.

Até 30 de abril, os painéis da campanha poderão ser vistos nas seguintes cidades: São Paulo (Morumbi Shopping, Shopping Anália Franco, Shopping Vila Olímpia e Morumbi Corporate), Jundiaí (Jundiaí Shopping), Ribeirão Preto (Shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping), São Caetano do Sul (Park Shopping São Caetano), Rio de Janeiro (Barra Shopping, New York City Center, Park Jacarepaguá, Park Shopping Campo Grande e Village Mall), Brasília (Park Shopping e Park Shopping Corporate), Belo Horizonte (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi), Porto Alegre (Barra Shopping Sul e Golden Lake), Canoa (Park Shopping Canoas) e Maceió (Park Shopping Alagoas).