5 sinais de que o carro à venda tem quilometragem adulterada Ao comprar um veículo anunciado na internet ou loja, alguns cuidados são importantes para não cair do golpe da "baixa quilometragem" Autos Carros|Marcos Camargo Jr 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 )

Hoje em dia a tecnologia embarcada dos veículos, mesmo os fabricados já há alguns anos, deixa os futuros compradores tranquilos. No entanto, no Brasil, um ponto de preocupação é a respeito da quilometragem. Mas diferente do que muitos pensam, um veículo com alta quilometragem não necessariamente é um mau negócio. Pelo contrário, com boa manutenção, os veículos de hoje passam facilmente dos 100.000 km rodados sem qualquer problema aparente. Mas na hora de comprar um carro usado, como descobrir se o veículo tem quilometragem adulterada?

O R7-Autos Carros detalha cinco dicas para ajudar o comprador de um carro usado a saber se aquele veículo em questão está com adulteração no hodômetro.

Veículos sem histórico de manutenção: um carro anunciado na internet ou em uma loja de carros usados ou ainda em uma concessionária sem histórico pode ser um problema. Se não há como comprovar que as manutenções foram feitas dentro do prazo previsto é bem possível que esse veículo tenha recebido uma adulteração no odômetro.

Peças de acabamento desgastadas: itens como volante, pedais e pontos de contato das mãos com o painel do veículo indicam adulteração quando é possível notar peças novas ou trocadas. Para descobrir, analise com calma a uniformidade e o encaixe das peças além de sinais de desgaste. Por ser plástico, é normal haver um desgaste portanto ele sempre ocorrerá de maneira uniforme.

Os bancos e o trilho dos assentos: outro item que não passa em incólume ao desgaste são os bancos e carpetes. O ideal é que estejam um pouco gastos conforme a quilometragem do carro. Se houver sinal de limpeza e Higienização frequente é preciso ter atenção. Se o carro tiver um tecido trocado ou que não condiz com a quilometragem do carro é outro sinal de atenção. Carros com determinada quilometragem também tem o trilho dos bancos com algum mínimo sinal de poeira e sujeira. Se forem totalmente limpos em um carro com 60 ou 70 mil km é sinal de atenção.

Carro sem laudo cautelar ou com uma boa desculpa para não apresentá-lo. Um dos documentos mais importantes para apresentar é o laudo cautelar. Se um carro está anunciado e não tem esse documento vale a pena levar o veículo para uma inspeção em um posto credenciado pelo Detran. O laudo cautelar traz uma análise de estrutura e todo o histórico do veículo e eventuais passagens por leilões e furtos. Infelizmente existem muitos desses documentos falsificados. O ideal é levar o carro até um posto e fazer a vistoria por conta própria.

Comportamento do carro não condiz com a quilometragem: ao fazer o teste Drive com um veículo usado com a intenção de comprá-lo o interessado deverá ter a oportunidade de dirigir o veículo por vários quilômetros e não apenas uma “voltinha”. Nesse teste, deverá fazer uma análise de ruídos, da suspensão, do funcionamento de itens de Climatização e também de todos os componentes do carro. Ao notar rangidos ou problemas mecânicos de qualquer tipo é sinal de alerta. Em caso de dúvida, vale a pena consultar um mecânico independente e pedir uma avaliação pré compra.

