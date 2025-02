À espera do EcoSport, vendas da Ford desabam 17% na Europa Sem Fiesta e perto do fim da linha Focus, concessionários esperam novo SUV compacto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h00 ) twitter

A Ford vem encontrando uma situação bastante difícil na Ford. As vendas caíram 17% em 2024 sobre um cenário de queda dos últimos cinco anos. Em uma tentativa de introduzir novos veículos elétricos no velho continente, para atender aos mais exigentes padrões de emissões de poluentes, as vendas desabaram. Foram 426.327 veículos vendidos no ano passado, uma redução de 87.174 unidades ou 17% segundo a ACEA, associação de fabricantes europeia.

Dentro de sua própria estratégia a Ford europeia tirou de linha o Fiesta que era um best seller e está reduzindo a produção do Focus que deve sair de linha esse ano. Em 2024 foram 85.366 unidades vendidas.

Para o futuro, a Ford já reconheceu o erro dessa estratégia e pretende relançar veículos que tenham um custo de produção reduzido e preço acessível além de manter versões a combustão. Apesar do fim iminente do Focus que tem público cativo, a nova geração do EcoSport é esperada com ansiedade pelos concessionários.

O novo EcoSport será feito em Almussafes, na Espanha, o que pode conter os rumores de fechamento da unidade. O EcoSport também terá versão elétrica mas não deixará de oferecer versões a combustão. Ainda há poucos detalhes a respeito do novo SUV compacto enquanto a Ford espera conter a queda nas vendas no velho continente.

