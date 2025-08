A história da Brasília que passou 12 anos na Alemanha e voltou para o Brasil Com pouco mais de 40 mil km, o carro passou 12 anos no museu da marca na Alemanha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

A Garagem Volkswagen recebeu nesta semana 13 novos veículos que estarão à disposição dos visitantes a partir de 14 de agosto no programa de visitas à fábrica. Um desses 13 veículos é um clássico nacional com “dupla cidadania”: um Brasília 1974.

Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

Esse carro representa o início de um dos primeiros veículos desenvolvidos totalmente no Brasil. O R7-Autos Carros conferiu de perto essa unidade que tem várias curiosidades.

Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

É uma rara Brasília 1974, segundo ano-modelo do clássico Volkswagen. Na cor vermelho Rubi, tem interior na cor caramelo, opção disponível nos primeiros modelos da época, incluindo bancos e forrações de porta.

Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

O carro foi usado pelo departamento de engenharia da Volkswagen por muito tempo somando pouco mais de 40.000km rodados e passou 12 anos na Alemanha. A Brasília nacional ficou exposta desde 2012, no Auto Museu Volkswagen, localizado em Wolfsburg, e agora está de volta à sua terra de origem.

‌



Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

Como “presente de boas-vindas”, o modelo recebeu seu próprio Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen. E traz curiosidades e detalhes que representam o início da história da Brasília.

Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

Lançada em junho de 1973, não demorou muito para que a Volkswagen lançasse o modelo 1974 que já trouxe algumas novidades. Como no modelo exibido na Garagem Volkswagen, o volante que era do tipo “cálice” foi trocado pelo “bumerangue” inspirado no Fusca alemão da mesma época.

‌



Brasília 1974 Marcos Camargo Jr. 04.08.2025

A Brasília 1973 e 1974 também trazem apenas o interruptor do limpador. Em 1975 passou a ser obrigatório o pisca alerta e a VW incorporou esse item na linha de veículos de passeio.

Brasília 1974 Volkswagen/Divulgação

O carro exibido na Garagem traz todas as características de época originais e agora irá “descansar” junto ao modelo LS 1982. Este representa o final da história do carro quando saiu de linha abrindo espaço para a linha do Gol que crescia com a introdução da Parati e do Voyage.

‌



