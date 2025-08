Nova ala na Garagem Volkswagen recebe mais 13 carros Com programa de visitas esgotado até dezembro, a marca amplia o acervo com veículos icônicos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h56 ) twitter

A Garagem Volkswagen recebeu mais 13 carros que foram incorporados ao acervo na fábrica de São Bernardo do Campo. Com programa de visitas esgotado até dezembro, a marca amplia o acervo com veículos icônicos para a marca e faz homenagem aos 50 anos do Polo.

Um dos destaques é a Brasília 1974 vermelho rubi. O carro era do departamento de engenharia e passou 12 anos na Alemanha até ser incorporado ao acervo. A história desse carro contaremos em mais uma matéria especial logo adiante.

Também foram acrescentados ao acervo um Golf de competição 1999 feito na fábrica. O número 17 é uma referência à engenharia da fábrica e motor 1.8 preparado com 150cv e 21kgfm.

Também chegou o Gol Endurance 2002 que participou de um evento em Interlagos rodando 25 mil km.

Para os fãs da Kombi a Volkswagen incorporou a Kombi Série Prata que marcou o fim da produção do motor a ar e também a série 50 anos com apenas 50 unidades numeradas e já com motor 1.4 a água.

Também fazem parte da coleção a Saveiro RockeT, modelo conceito mostrado no Salão do Automóvel de 2010 e também uma mostra em homenagem ao Polo.

50 anos do clássico Polo

O Polo está completando 50 anos de lançamento do carro na Europa e também receberá uma homenagem no Brasil.

Para os 50 anos do Polo a Volkswagen relembra as 70.000 mil unidades vendidas só neste ano e a liderança do carro no ranking de modelos mais vendidos do país.

Na garagem foram incorporados o Polo 2002, primeiro produzido no Brasil, o Polo Highline 2017 amarelo cúrcuma que participou da fase da atual geração e o Polo GTS que fez parte da frota de imprensa da marca.

Também estão expostos o Gol GT concept de 2016, o Up BGT e também o Gol BY, projeto feito na segunda metade dos anos 1980 mas que foi descartado pela Volkswagen.

