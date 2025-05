Fora de linha há 2,5 anos, Volkswagen Gol ainda é campeão entre os usados Compacto teve mais de 65 mil unidades transacionadas no mês anterior Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/05/2025 - 00h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Os carros usados representaram mais de 1,5 milhão de unidades transacionadas em abril, um aumento de 7,9% em relação a março e cerca de cinco vezes mais do que o mercado de novos em todo o país. Dados da Fenauto, federação dos revendedores de veículos, mostram que as vendas também cresceram 13% em relação a abril de 2024. Sem surpresas, o Volkswagen Gol que saiu de linha no fim de 2022 foi o modelo mais vendido.

Hyundai/Divulgação

O veterano Gol teve 65 mil unidades vendidas no comércio de usados no país em abril, seguido pelo Hyundai HB20 com 35.920 unidades e o Onix logo atrás com 35.565 unidades. A Fiat segue forte com a Strada na quarta posição com 35 mil unidades e o Palio na sequência com 34 mil unidades no mês passado. A lista completa segue logo abaixo

Chevrolet/Divulgação

Segundo a Fenauto todos os dias cerca de 75 mil veículos usados são transferidos em todo o país. Em abril foram exatas 74,3 mil unidades transacionadas diariamente.

‌



Veja a lista dos 10 carros usados mais vendidos no Brasil em abril de 2025:

Volkswagen Gol – 65.355

‌



Hyundai HB20 – 35.920

Chevrolet Onix – 35.565

‌



Fiat Strada – 35.371

Fiat Palio – 34.066

Fiat Uno – 34.029

Toyota Corolla – 25.024

Ford Ka – 24.415

Ford Fiesta – 22.673

Chevrolet Celta – 21.465

