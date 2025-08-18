A6 Sportback e-tron estreia no Brasil como carro mais aerodinâmico da história da Audi Seda cupê elétrico oferece tração traseira e novos recursos mas preço é salgado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h30 ) twitter

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

A Audi confirmou a chegada do A6 Sportback e-tron ao mercado brasileiro. O sedã 100% elétrico estreia em versão única Performance Black, com preço sugerido de R$ 649.990. Mesclando conjunto motor atualizado e o melhor coeficiente aerodinâmico da Audi, a novidade já está à venda.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

Novo design e plataforma do Audi A6

O A6 Sportback e-Tron é construído sobre a Plataforma Elétrica Premium (PPE) e adota tração traseira e coeficiente aerodinâmico de 0,21 Cd.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

O design segue a nova identidade da marca, com dianteira de faróis Matrix LED com oito assinaturas digitais, rodas Audi Sport de 21” e estreia dos Audi Rings traseiros iluminados no Brasil. Lanternas interligadas com animações reforçam a proposta tecnológica do sedã cupê que tem carroceira prolongada e elegante.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

Motor traseiro elétrico do A6

O motor elétrico entrega 367 cv e 57,6 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos, com velocidade máxima limitada a 210 km/h. A bateria de 100 kWh garante até 445 km de autonomia (Inmetro) e pode recarregar de 10% a 80% em 21 minutos em carregadores de 270 kW graças ao sistema elétrico de 800v, o mesmo do Porsche TAYCAN por exemplo. Segundo a Audi a autonomia na cidade pode superar os 700km com uma carga.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Interior modernizado

Por dentro, o A6 e-tron traz três telas: virtual cockpit de 11,9”, multimídia MMI panoramic de 14,5” e display de 10,9” para o passageiro. O interior utiliza materiais sustentáveis, iluminação ambiente configurável e som Bang & Olufsen 3D de 705 W com 16 alto-falantes.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Entre os equipamentos estão bancos dianteiros elétricos com memória, ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico de transparência ajustável e retrovisores virtuais de segunda geração (opcional). Estes comandos estão no apoio do braço da porta do motorista e resgata o perfil dos botões físicos para os veículos da Audi.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Na parte de segurança e tecnologia, o sedã oferece nove airbags, pacote completo de assistentes semiautônomos, câmeras 360°, head-up display com realidade aumentada e sistemas Audi pre sense dianteiro, lateral e traseiro. O porta-malas tem 502 litros de capacidade.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Com o lançamento, a Audi amplia o portfólio de elétricos no país, que já inclui Q6 e-tron, Q8 e-tron e e-tron GT. A garantia é de 4 anos para o veículo e 8 anos para a bateria.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

