Audi abre pré-venda do A6 Sportback e-tron por R$ 649,9 mil SUV 100% elétrico tem autonomia de 445 km e tem motorização de 367 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 14h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi/Divulgação

A Audi abriu pré-venda do novo A6 Sportback e-tron por R$ 649.990. O SUV 100% elétrico tem autonomia de 445 km e tem motorização de 367 cv.

Audi/Divulgação

O modelo será vendido apenas na versão única A6 Sportback e-tron Performance Black, que utiliza a Plataforma Elétrica Premium - PPE. O crossover mede 4,92 metros de comprimento, 1,48 metro de altura, 2,13 metros de largura e 2,94 metros de entre-eixos. Segundo a Audi, o utilitário esportivo tem coeficiente de arrasto de apenas 0,21 cx.

Audi/Divulgação

Visualmente, o modelo tem luzes diurnas no formato de fenda com faróis Matrix, grade fechada e para-choques musculosos. As rodas pode ser de 21 polegadas calçadas com pneus 245/40 na dianteira e 275/35 na traseira.

Audi/Divulgação

Por dentro, a novidade traz amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de central multimídia, ar-condicionado automático, câmera de 360 graus, chave keyless, além de ser equipado com controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa, assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de conversão em march ré, assitente de troca de faixa, alerta de trafego cruzado, entre outros.

‌



O novo Audi A6 Sportback e-tron já está pronto

Em relação à motorização, o Audi A6 Sportback e-tron tem motorização elétrica de 367 cv com torque de 59,1 kgfm. Segundo a marca, o modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 5,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 210 km/h. Ademais, o SUV tem autonomia de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% em apenas 21 minutos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.