Acredite, este é novo Renault Captur 2025 que estreia na Europa

Dianteira ganhou para-choque mais amplo Dianteira ganhou para-choque mais amplo (Renault/Divulgação)

A Renault acaba de apresentar a linha 2025 do SUV médio Captur. Esta é uma nova versão do carro, já bem conhecido na Europa, que está em sua segunda geração há 5 anos. Agora, o Captur recebe uma mudança mais "radical".

JÁ ANDEI COM O NOVO CAPTUR TURBO 1.3 de 170cv! Veja o teste na cidade e na estrada: SURPRESA! Veja o vídeo!

É perceptível que do antigo Captur, apenas o formato das lanternas em "C" foi mantido. A dianteira foi renovada com um para-choque mais amplo e luzes auxiliares verticais, além de elementos que se integram à grade. A moldura também ganhou elementos em degradê. O perfil cupê fica mais evidente nesse facelift com o desenho dos vidros, mas não da carroceria.

Do antigo Captur só restou o formato das lanternas em “C” Do antigo Captur só restou o formato das lanternas em “C” (Renault/Divulgação)

Na Europa, o Captur recebe várias opções de motor. Enquanto no Brasil ele teve apenas motores 2.0 e 1.6 aspirados, e por um curto período o 1.3 turbo, o Renault Captur europeu é oferecido em uma versão híbrida de 1.6 litros, graças a um motor elétrico de 18 kW e uma bateria de 1,2 kWh, totalizando 145 cv. Além disso, há também a opção de um motor 1.0 turbo alimentado a GLP (gás liquefeito de petróleo) com 100 cv.

Sem exageros o SUV mantém tela de 10,4cv posicionada na vertical Sem exageros o SUV mantém tela de 10,4cv posicionada na vertical (Renault/Divulgação)

Por dentro, a Renault optou por simplificar o Captur. Sem exageros, o SUV mantém uma tela de 10,4 polegadas posicionada na vertical e voltada para o motorista, um painel com a nova identidade dos carros da marca e revestimento dos bancos feito de material reciclado, sem couro.

Não há chance do Captur ser oferecido no Brasil Não há chance do Captur ser oferecido no Brasil (Renault/Divulgação)

Não há chances de o Captur ser oferecido no Brasil, uma vez que a Renault planeja um novo SUV baseado na nova plataforma global RGMP. No entanto, seu estilo pode orientar as novidades que veremos nos próximos produtos da marca por aqui.