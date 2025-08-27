Ainda existem: veja 5 opções de peruas usadas até R$ 80 mil Selecionamos boas opções para os saudosistas dos veículos familiares Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

Ainda existem: veja 5 opções de peruas usadas até R$ 80 mil Renault, Volkswagen e Fiat/Divulgação

As peruas ou tecnicamente - station wagons - já fizeram muito sucesso no Brasil e tivemos muitas. O Brasil de antigamente com famílias grandes e orçamentos apertados sempre foi consumidor de peruas como a Chevrolet Caravan, Simca Jangada, Ford Belina, Volkswagen Santana Quantum e tantas outras.

Fiat Palio Weekend Fiat/Divulgação

Hoje os tempos são outros e os SUVs dominam com modelos compactos, médios, cupê ou grandes com inúmeras opções. Os saudosistas que gostam da praticidade de uma perua ficaram com poucas opções. E o R7-Autos Carros selecionou cinco boas opções de marcas diferentes. Colocando como teto os R$ 80 mil, encontramos algumas opções a seguir:

Fiat Palio Weekend Adventure Locker

A Fiat Palio Weekend liderou o segmento de peruas no Brasil. Lançada em 1997 teve muitas versões e foi até 2020 com a Adventure Locker. Essa é uma boa opção no segmento das peruas usadas.

‌



Fiat Palio Weekend Fiat/Divulgação

Tem motor 1.8 e.TorQ de 139cv e ganhou o inédito sistema Locker, que permitia o bloqueio do diferencial em um veículo de tração dianteira (4x2), uma inovação mundial na época. Tem manutenção simples embora o consumo seja alto. As primeiras versões custam em média R$ 34 mil e as últimas podem valer até R$ 65 mil nos classificados online.

Volkswagen Passat Variant Volkswagen/Divulgação

Volkwagen Passat Variant 2.0 TSI DSG 2015

‌



A perua da Volkswagen já teve diversas fases por aqui. As versões de 2015 tinham motor 2.0 TSI de 211cv e câmbio DSG. É referência em conforto e desempenho na época e até hoje tem desenho atual.

Volkswagen Passat Variant Volkswagen/Divulgação

Mas é preciso ter cuidado com histórico de manutenção do carro. O motor precisa ter lubrificação criteriosa e o câmbio de dupla embreagem DSG requer atenção. No mercado um Passat Variant custa cerca de R$ 87 mil.

‌



Volkswagen SpaceFox Volkswagen/Divulgação

Volkswagen SpaceFox

Uma alternativa mais simples da nossa lista é a SpaceFox. Ficou em linha por 13 anos e usava sempre motor 1.6. As últimas versões de 2019 eram bem equipadas com controles de tração e estabilidade e tinham pacote Trendline, com motor 1.6 de 104 cv associado ao câmbio manual. Evite as versões automatizadas com câmbio I-Motion. A SpaceFox de 2019 custa cerca de R$ 52 mil no mercado de usados.

Volkswagen SpaceFox Volkswagen/Divulgação

Volvo V60

Elogiada pelo design e desempenho a perua Volvo V60 tinha apelo de sofisticação. As versões com motor 2.0 turbo tem manutenção mais simples e na época tinham 240cv e câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas. Precisa ter atenção com lubrificação, arrefecimento e injeção eletrônica que podem ser problematicos se não receber os cuidados adequados.

Volvo V60 Volvo/Divulgação

Como todo importado, a Volvo V60 tem peças caras mas pode ser encontrada no mercado de usados por cerca de R$ 65 mil fabricadas entre 2012 e 2013.

Volvo V60 Volvo/Divulgação

Mégane Grand Tour

Fez muito sucesso no Brasil pelo estilo e desempenho adequado do seu motor 1.6 K4M de 110/114cv. Tinha versões manuais e automáticas e desde que tenham manutenção cuidadosa não trará problemas ao proprietário.

Renault Mégane Grand Tour Renault/Divulgação

Algumas versões tinham bancos em couro, CD player e conectividade além de ar condicionado digital na maioria delas. Uma Megane Grand Tour em bom estado fabricado em 2011, melhor ano de vendas da perua, custa em torno de R$ 34 mil.

Renault Mégane Grand Tour Renault/Divulgação

