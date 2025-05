Além de novo Ecosport, Ford irá fazer outros produtos de baixo custo, diz site Depois de voltar atrás na eletrificação, marca quer ser mais competitiva Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pouco tempo antes da pandemia a Ford fez uma mudança drástica no seu planejamento de produtos em todo o mundo. Passou a dedicar-se mais a projetos de Pickups e SUVs e fechou várias fábricas, reduziu volumes de venda e entrou em crise em vários mercados.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Porém, seis anos após essa estratégia, a Ford viu que a eletrificação será mais lenta e que o consumidor não está disposto a pagar tão caro por seus produtos. De acordo com o site Ford Authority, a Ford está desenvolvendo uma nova plataforma de produtos mais acessíveis.

Ford receberá menos incentivos para fábrica de baterias nos Estados Unidos

Essa plataforma está em desenvolvimento na fábrica de Louisville onde são feitos o Escape e o Lincoln Corsair, os “menores” produtos da Ford nos Estados Unidos. Assim, o caminho estaria aberto para a produção já no próximo ano do primeiro veículo.

Produção de modelos menores e de baixo custo estão em pauta

O site que é considerado um porta voz de executivos da Ford, também diz que uma picape compacta e elétrica faz parte dos planos da Ford.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Mas o projeto de uma picape nova deve demorar mais tempo. A Ford Ranger vem crescendo nos Estados Unidos, ainda há espaço para uma atualização e a Ford pensa em um produto de transição e está introduzido a Ranger PHEV na Europa e em breve nos Estados Unidos.

“O primeiro veículo acessível baseado nessa nova plataforma será uma picape elétrica de médio porte, com lançamento previsto para 2027, que deve atender aos clientes que querem mais pelo seu dinheiro – mais autonomia, mais utilidade, mais usabilidade.”, disse a própria Ford Motor Company em um posicionamento

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.