Alemanha anuncia descontos para carros elétricos mas com um porém Descontos serão válidos apenas para empresas comprarem com desconto Autos Carros|Marcos Camargo Jr 01/07/2025 - 12h00

Alemanha anuncia descontos para carros elétricos mas com um porém

A Alemanha ofereceu por alguns anos uma série de incentivos para a compra de carros elétricos que chegavam a € 9 mil. Passada essa fase, as vendas caíram e vários fabricantes entraram em crise. Agora o governo alemão decidiu que os descontos voltam. Porém, apenas para compras de veículos por empresas.

Volkswagen já apresentou a ID.Buzz no Brasil durante o Rock in Rio

É como se somente um CNPJ pudesse ter acesso a esses descontos que poderiam representar até 30% do preço de um veículo. As empresas poderão restituir até 75% dos impostos quando adquirem um veículo elétrico.

CarNewsChina/Divulgação

Outros 25% serão da chamada amortização tributária paga pelos fabricantes alemães até um limite de € 100 mil o que amplia e muito a fama de produtos elétricos com descontos. Os descontos serão válidos até o final de 2027.

Volkswagen ID.4

Com isso, a Alemanha deseja frear os concorrentes da China que estão vendendo muito bem no mercado germânico. Esse trabalho é resultado de uma negociação do governo liderado pelo chanceler Friedrich Merz.

