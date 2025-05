Antes de mudar, Fiat Toro é vendida com até R$ 27 mil de desconto Desconto faz Toro ficar mais barata que a Fiat Strada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 17h34 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h34 ) twitter

Fiat/Divulgação

A rede de concessionários Fiat está vendendo a Fiat Toro com descontos interessantes. Porém, é preciso saber que a picape média líder em vendas receberá importantes mudanças em breve. Os descontos chegam a R$ 27 mil sobre o preço de tabela.

Fiat Toro

A Fiat Toro Endurance T270 AT 2025/2025 na cor Branco Ambiente é vendida por R$ 129,4 mil, em menos que o valor de R$ 157,4 mil de tabela Fipe.

Placa Verde/Reprodução

Essa versão é oferecida com entrada de R$ 77.994 e 30 prestações de R$ 1.899. O motor é 1.3 T270 de 176cv e 27kgfm de torque e a Toro Endurance tem itens como multimídia de 7″, 6 airbags, capota marítima, sensor de estacionamento, ar-condicionado manual, vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch, rodas de 16″ com calotas e outros como sistema TC+.

Fiat Toro

O visual da Toro deve mudar em breve. A picape da Fiat deve ganhar o novo padrão visual com grade mais angulosa e quadrada, bem como a tampa da caçamba que apesar disso não deve mudar sua capacidade de carga de 750kg.

