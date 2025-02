Fiat Toro chega a meio milhão de unidades vendidas no Brasil Marca já vendeu mais de 3,4 mil unidades só em janeiro deste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

Lançada em 2016, a Fiat Toro chega à marca de meio milhão de unidades vendidas no Brasil. Apenas neste ano, a marca já vendeu 3.451 unidades, ficando à frente da Chevrolet Montana, Rampage e Renault Oroch que são duas concorrentes diretas. Mesmo produzida na mesma geração desde 2016, a Fiat Toro nunca foi de fato ameacada pelas concorrentes.

Fiat/Divulgação

“Desde o seu lançamento, a Toro se tornou uma peça-chave no portfólio da Fiat. Ela não apenas ampliou a gama de produtos, mas pavimentou o caminho para nos posicionarmos como referência no concorrido segmento de picapes. Completa, a Toro é a opção perfeita para quem busca um veículo robusto, mas com toda a sofisticação e conforto de um SUV”, afirma Frederico Battaglia, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Fiat/Divulgação

Em 2025, a marca começou a vender a versão Ultra com motorização flex e deve receber em breve o novo motor 2.2 diesel presente na Rampage. A Toro já foi oferecida com motor 1.8 e.TorQ, 2.4 Tiger Shark e 2.0 Multijet diesel.

FIAT TORO FREEDOM 2025: menos potente - SERÁ QUE EU TERIA? VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.