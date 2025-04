Aplicativos de postos: veja como usar e economizar Separamos por aplicativos de pesquisa de preço e também clubes de fidelidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Com quase 124 milhões de veículos circulando pelo Brasil, a frota grande também encontra milhares de postos de combustíveis. E em tempos de gasolina sempre cara com a incidência de impostos, é sempre importante pesquisar para economizar. E a tecnologia pode ser uma boa aliada neste momento. Por isso, o R7-Autos Carros levantou os principais aplicativos para ajudar o motorista a economizar - e alguns deles já estão instalados no celular.

* GasBuddy: funciona como comparativo de preços de combustível e ajuda o motorista a navegar até o posto. O aplicativo é colaborativo então está sempre com preços atualizados.

Freepik/Reprodução

* Waze: o aplicativo mais popular de navegação do país além de orientar com informações sobre trânsito também traz preços de combustível nos postos de gasolina. Também colaborativo permite que os usuários atualizem os preços facilitando a pesquisa especialmente em regiões com vários postos nas redondezas.

Redes Sociais/Reprodução

Também existem alguns aplicativos que ajudam a economizar mas funcionam como programas de fidelidade. Os mais comuns são Abastece Aí (rede de postos Ipiranga) Shell Box (oferece descontos e sistema de cash Back com o Shell Box Clube), Premmia (rede Petrobras) AME Digital (funciona como fidelidade também nos postos BR, BR Mania e na rede troca de óleo Lubrax+) além do Beblue e PicPay que traz descontos em várias redes de postos.

Redes Sociais/Reprodução

Evite os golpes do aplicativo

O consumidor deve estar atento também às placas de fachada dos postos que exibem um preço e na bomba trazem outro valor. Apesar da prática ilegal do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, infelizmente ela é bem comum. Portanto, o ideal é conhecer bem os aplicativos e se dirigir ao posto que corresponde ao aplicativo do usuário ciente das regras de desconto, cash Back ou acúmulo de pontos.

