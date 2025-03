Audi confirma A6 e-Tron Sportback ainda este ano com 387cv Sedã esportivo pode rodar até 750 km com uma carga na bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/03/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h00 ) twitter

Audi/Divulgação

O Audi A6 Sportback será vendido no Brasil no começo do segundo semestre. O esportivo elétrico, que será vendido apenas na versão sedã cupê, tem 387 cv e pode rodar até 750 km com uma carga na bateria (ciclo WLTP).

Audi/Divulgação

Visualmente, o Audi A6 Sportback tem faróis diurnos afilados, grade frontal fechada, seguindo as receitas dos veículos 100% elétricos, além de ter traseira com lanternas, que seguem os novos padrões da marca com o Q6 e-tron, lançado recentemente por aqui. O interior também deve trazer três amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e duas centrais, uma delas dedicada para o passageiro.

Audi/Divulgação

Apesar de informar que vai lançar o cupê no Brasil ainda em 2025, a Audi faz mistério sobre as baterias, que podem ser de 100 kWh, seguindo a receita europeia. O modelo também utiliza a plataforma PPE, que é usada pelo Audi Q6 e Porsche Macan EV, trazendo uma arquitetura de 800V. Com isso, é esperado que a novidade seja capaz de rodar até 750 km com uma carga na bateria.

Audi/Divulgação

O Audi A6 Sportback também deve ter motorização de até 387 cv, que permite rodar até 100 km/h em apenas 5,4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de até 210 km/h.

