Audi abre pré venda do novo A5; veja o preço Sedã cupê vem equipado com conhecido 2.0 TFSI de 272 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 17h33 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h33 )

A Audi do Brasil iniciou nesta semana a pré-venda do novo A5, que é oferecido em versão única por R$ 379.990. Com novidades visuais em nova plataforma o A5 fica mais equipado e vem com motor 2.0 litros TFSI a gasolina que entrega até 272 cv.

Visualmente, o novo Audi A5 tem a nova identidade visual dos recentes lançamentos e traz vincos suaves, assim como recebeu faróis dianteiros afilados redesenhados. Já a grade single frame teve alterações sutis. As rodas são de 20 polegadas com cinco braços chamados pela marca de Falx, além de ter pneus com medidas 245/35.

Por dentro, o modelo conta com novo display panorâmico curvo com tecnologia OLED, assim como conta com o Audi Virtual coclpit com tela de 11,9 polegadas e display touch MMI de 14,5 polegadas para central multimídia com conexão sem fio com smartphones.

O modelo mede 4,82 metros de comprimento, 1,41 metro de altura, 2,86 metros de entre eixos, 2,09 metros de largura, além de ter 445 litros de porta-malas e tanque de combustível de 56 litros.

Entre os equipamentos, o novo Audi A5 traz carregador de smartphone por indução, Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W, sistema de infoentretenimento Audi Phone Box Light, airbags laterais dianteiros com sistema de airbag para cabeça, airbag central na dianteira, alerta de saída de faixa, assistente de desvio e assistente de conversão na frente, assistente de estacionamento plus, assistente de frenagem de emergência, assistente de tráfego transversal dianteiro, controle de cruzeiro adaptativo, detector de sonolência do motorista, faróis de rodagem diurna com controle automático das luzes, ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos, entre outros.

A Audi irá oferecer o novo A5 nas cores Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Firmamento, Azul Horizonte, Branco Geleira, Preto Mito, Vermelho Granadina (metálicas) e Cinza Daytona (perolizada). Internamente, o modelo recebe acabamento na tonalidade preta.

Sob o capô, o Audi A5 vem equipado com motor 2.0 litros turbo FSI, que entrega até 272 cv com torque de 400 Nm. A transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro com tecnologia Ultra. De acordo com a marca, o modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 210 km/h.

