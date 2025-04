Novo Audi A5 será lançado no Brasil ainda em 2025 Sedã terá motor a combustão e vai contrariar nomenclatura proposta pela própria marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h16 ) twitter

A Audi confirmou a estreia do novo Audi A5 ao mercado nacional em 2025. Será a terceira geração do A5 agora produzido em Neckarsulm, na Alemanha.

A nova geração utiliza a Plataforma Premium a Combustão (PPC), que traz melhorias na dinâmica de condução. O modelo cresceu em comprimento e largura, e tem visual atualizado, cabine renovada e nova arquitetura eletrônica.

No exterior, o novo A5 adota a recente linguagem visual da Audi, que tem carroceria mais baixa e larga, rodas maiores e linhas mais limpas. Os faróis dianteiros foram redesenhados e a grade dianteira ficou maior, enquanto a traseira ganhou uma faixa de LED conectando as lanternas. As saídas de escapamento agora têm formas retangulares. O conjunto de iluminação do novo A5 traz luzes diurnas digitais em LED na dianteira e traseira.

Na parte interna, o Audi A5 tem uma nova cabine com design interno centrado no usuário, com displays do sistema Audi MMI voltados para o motorista e passageiro da frente. O espaço interno e o conforto foram ampliados, e o novo display panorâmico curvo tem tecnologia OLED. O sistema inclui o Audi virtual cockpit com uma tela de 11,9 polegadas e um display touch de 14,5 polegadas.

A Audi não informou as motorizações que serão oferecidas, mas na Europa as versões à gasolina do A5 são baseadas em um motor 2.0 turbo de 150 cv e tração dianteira ou 204 cv e tração dianteira ou integral Quattro. Também há versões híbridas, com o motor 2.0 turbo mais um motor elétrico e sempre com tração integral, de 299 cv ou 367 cv combinados.

