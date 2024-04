Audi Q6 e-Tron é revelado já com passaporte para o Brasil Modelo utiliza plataforma PPF e vem equipado com motor de 516 cv

Preços variam de 79 mil euros, cerca de R$ 430 mil, ou 97 mil euros no SQ6, cerca de R$ 530 mil

A Audi acaba de revelar as formas finais do Q6 e-Tron, que entra em pré-venda até meados de abril na Europa e já deve ter as primeiras unidades entregues até o final do semestre. O Audi Q6 e-Tron utiliza a plataforma PPF (Premium Platform Electric), já empregada no Porsche Macan, com motor de até 516cv e opção de tração integral.

O Q6 fica abaixo do Q8 e-Tron em termos de posicionamento e dimensões. No entanto, estreia com uma boa carga de conectividade e modernidade, graças à tecnologia Google Automotive (que estreou nos carros da linha premium Volvo), novos materiais e um porta-malas generoso de 526 litros, além de um porta-objeto dianteiro com 64 litros.

Mantendo o DNA da Audi, o Q6 e-Tron chega em duas versões, ambas com tração Quattro e motor elétrico assíncrono: uma com 387cv e outra com 516cv, denominada "SQ6", com uma bateria de 79 kWh de capacidade, suficiente para proporcionar uma autonomia de até 625 km. Uma outra opção é disponibilizada com uma bateria de 95 kWh, exclusiva do modelo de 380 kW/516cv, alcançando uma potência de 585cv na variante esportiva.

Para recarregar o Q6 elétrico, inicialmente há um sistema de 11 kW, mas a Audi planeja oferecer o sistema de 22 kW, que está disponível nos modelos maiores e-Tron. Além disso, a recarga pode ser feita em um sistema de 270 kW com 800 volts, permitindo recargas rápidas de até 80% em 21 minutos. No entanto, esses carregadores estão disponíveis apenas em poucos locais, mesmo na Europa, e são restritos aos concessionários.

Os preços variam de 79 mil euros, cerca de R$ 430 mil, para o modelo base, até 97 mil euros para o SQ6, cerca de R$ 530 mil em valores puramente convertidos. No entanto, em alguns países da Europa, ainda há políticas de desconto para a aquisição de carros elétricos, o que pode afetar o valor final. A estreia do Q6 já foi confirmada há meses pela Audi do Brasil, mas a chegada do carro deve ocorrer efetivamente no segundo semestre.