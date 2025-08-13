Audi RS6 vai sair de linha e clientes enchem concessionárias de pedidos RS6 Avant só deve ter sucessora híbrida ou elétrica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 15h03 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A RS6 Avant, perua icônica, deve deixar de ser produzida até o final do ano.

Clientes estão apressados para fazer pedidos antes que o modelo saia de linha.

Audi registra um recorde de vendas da RS6 Avant, com 3.559 unidades vendidas apenas nos EUA no primeiro semestre.

Futura geração da RS6 será híbrida ou elétrica, sem versões convencionais previstas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Audi RS6 Audi/Divulgação

Uma das peruas mais icônicas dos últimos anos, a RS6 Avant, deve deixar as linhas de produção até o final do ano. Como a nova geração já foi lançada e tem apenas versões elétricas ou híbridas, os entusiastas estão correndo para fazer seus pedidos antes que seja tarde.

Audi RS6 Audi/Divulgação

Ainda sem números fechados, a Audi está acelerando a produção da RS6 Avant com seu V8 de 620cv. De acordo com a marca, as vendas vivem um “recorde histórico”, como disse Alina Seysen, porta-voz de vendas e marketing da Audi na Europa. Nos EUA, o Audi RS6 Avant teve 3.559 unidades vendidas no primeiro semestre.

Audi RS6 YouTube/Redes sociais/Reprodução

Em entrevista ao Automobilwoche da Alemanha, Alina Seysen confessa que o número de pedidos surpreendeu a Audi.

Audi RS6 YouTube/Redes sociais/Reprodução

Esse fenômeno também é visto nas concorrentes como Mercedes Benz e Audi, marcas que sempre tiveram clientes fiéis para compra das peruas. Em meio ao movimento de eletrificação, muitas marcas dizem que esses são os últimos momentos de alguns segmentos tradicionais como peruas e carros compactos.

‌



A linha RS6 só terá nova geração com motor híbrido ou elétrico, que ainda não foi lançado.

