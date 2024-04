Veja como Ayrton Senna trouxe a Audi para o Brasil há 30 anos 

Alto contraste

Audi faz evento em homenagem a Ayrton Senna Audi faz evento em homenagem a Ayrton Senna (Marcos Camargo Jr)

Ayrton Senna foi o tricampeão mundial da Fórmula 1 que sempre esteve no imaginário dos fãs do automobilismo. Por sua personalidade e proximidade com o público alavancada pela televisão, Senna também deu passos importantes para a presença de uma marca alemã que agora completa 30 anos de atuação no Brasil, a Audi.

(Nario Barbosa )

O jovem piloto queria aprimorar a presença de carros importados no Brasil após a abertura econômica de 1990. Em suas viagens pela Europa, Senna conversou com vários executivos de montadoras com a intenção de trazer marcas premium para o Brasil. Pessoalmente, Senna tinha bons contatos com a Mercedes-Benz e a BMW.

No eenot No eenot (Leeimage)

Em uma conversa com o piloto austríaco Gerhard Berger, também seu companheiro de equipe na McLaren, o amigo recomendou uma aproximação com a Audi. Seria uma marca com reputação de esportividade e tecnologia de bom apelo para Senna ajudasse a divulgar seus produtos.

Senna se empenhou em reuniões e encontros com representantes e diretores de montadoras Senna se empenhou em reuniões e encontros com representantes e diretores de montadoras (Sports Roush reprodução)

Ao chegar à Alemanha, Ayrton Senna soube que a Audi já tinha testado os carros por aqui. No entanto, o projeto estava arquivado. Então Senna teve o aval da Audi AG para representar a marca no Brasil. O piloto testaria os carros que já estavam aqui para avaliar o comportamento em solo brasileiro.

Ayrton Senna em 1993 Ayrton Senna em 1993 (Ayrton Senna Divulgação)

Em 1993 o acordo foi celebrado e Ayrton confiou ao irmão Leonardo Senna a tarefa de montar a operação da Senna Imports com a ajuda do empresário Ubirajara Guimarães. No fim do ano, em novembro, Senna foi até Ingolstadt, onde assinou o contrato, e na virada do ano os primeiros carros começavam a chegar por aqui. Era um Audi S4, um S2, além dos Audi 80 e 100.

(DNWK reprodução)

A meta inicial era que a Senna Imports deveria vender 100 unidades por mês dos carros da marca Audi. Era uma meta audaciosa, mas que seria facilitada por seu garoto-propaganda, um tricampeão mundial da Fórmula 1 que investiu US$ 5 milhões naquela época.

Foto que teria apenas a publicação póstuma pela revista especializada Quatro Rodas Foto que teria apenas a publicação póstuma pela revista especializada Quatro Rodas (Marco de Bari - Quatro Rodas reprodução)

A Senna Imports então deu início à estratégia de comunicação. Ao oficializar o início das vendas, o então assessor de imprensa de Senna, Charles Marzanasco, levou a pauta do início da operação da Audi para a revista Quatro Rodas.

A matéria foi feita com Ayrton Senna dirigindo o Audi S4 com exclusividade em fevereiro de 1994, enquanto o evento de lançamento foi marcado para o dia 31 de março. Infelizmente, Senna morreu um mês depois, ao bater em uma curva no circuito de Imola durante o GP de San Marino, em 1º de maio daquele ano.

Audi A3 em 1999 quando a produção nacional foi iniciada Audi A3 em 1999 quando a produção nacional foi iniciada (Audi Divulgação)

A Senna Imports teve dez anos de atividade com a Audi. Em 1997, a empresa já abriria escritório por aqui, e em 1999, em parceria com a Senna Imports, iniciaria a produção do Audi A3. A parceria durou até o ano de 2005.