Vimos de perto o Avenger, novo Jeep que será produzido no Brasil em 2026 SUV terá porte compacto e nova identidade visual da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Durante a comemoração dos 10 anos do Polo Automotivo da Stellantis em Goiana onde são produzidos veículos das linhas Jeep e Fiat, a Stellantis confirmou a produção do Avenger no Brasil. O lançamento está confirmado para 2026 e o Avenger irá completar o portfólio de produtos da Jeep que já tem o Commander, Compass e também terá o novo SUV compacto.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O R7-Autos Carros viu de perto o novo SUV compacto Jeep Avenger que foi mostrado em suas dimensões externas por cerca de 3 minutos ao lado do palco do evento.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Lançado na Europa ano passado com motor elétrico e híbrido o Jeep Avenger é construído sobre a plataforma CMP e deve ser produzido na unidade de Porto Real/RJ onde são feitos os Citroën C3, Aircross e Basalt.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Esse modelo deve ser híbrido leve ou híbrido puro usando o conceito Bio Hybrid apresentado ano passado e que introduz eletrificação em modelos Jeep, Fiat e RAM e que também deverá ter modelos híbridos nos modelos Citroën e Peugeot.

‌



Jeep/Divulgação AFPH

O Avenger é um modelo compacto e que nasce usando a plataforma que foi inicialmente pensada para os modelos Peugeot e Citroën. Com a entrada do grupo Stellantis o desenvolvimento mudou aproveitando a base CMP para um modelo de menor porte sob a bandeira da Jeep.

‌



Motor híbrido a caminho

A Stellantis deve lançar no Brasil o Avenger apenas com motor T200 1.0 turbo com 130cv e 20kgfm de torque com sistema híbrido leve (MHEV) ou micro-híbrido, que conta com sistema de alternador e motor de partida de 12V conectado a uma bateria de Lítio-Íon de 12 Volts. Essa energia elétrica ajuda gerando força adicional para o motor a combustão diminuindo também o consumo e as emissões. Esse mesmo motor já é aplicado aos Fiat Pulse e Fastback.

‌



Jeep/Divulgação

Como é o Avenger

O Jeep Avenger é um SUV compacto que na Europa tem 4,08m de comprimento, 1,78m de largura, 1,53m de altura e 2,56 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

A identidade do carro com faróis quadrados e arredondados porém integrados à grade de sete barras, o capô e as linhas retas contribuem para um design “Jeep” para o Avenger que é considerado o sucessor natural do Renegade. No entanto o tradicional SUV da Jeep ainda terá vida longa no mercado como revelam os executivos da Stellantis. Ele terá uma nova geração que vai estrear motores híbridos para seguir integrado ao portfólio da Jeep no país.

RENEGADE ELÉTRICO: esse é o Jeep Avenger com 156cv e até 550km de autonomia! Vem para o Brasil? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.