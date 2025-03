Novo Porsche 911 Carrera: primeiras unidades são entregues Modelo teve pré venda aberta no fim do ano passado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h00 ) twitter

Porsche/Reprodução

A Porsche confirmou nesta semana que já estão no Brasil as primeiras unidades do 911 Carrera. Os clientes ele fizeram as reservas receberão os novos modelos nos próximos dias. O Porsche 911 Carrera tem duas opções de carroceria: cupê (R$ 868.000) e conversível (R$ 920.000).

Porsche/Reprodução

Mesmo sendo uma geração já de 2018, a Porsche fez atualizações no motor Boxer. Entre as mudanças estão o motor 3.0 biturbo com atualizações que elevaram a potência para 394cv e o torque para 45,8 kgfm. Há um conjunto de novas turbinas usadas no GTS e novo intercooler. Os freios também foram redimensionados.

Porsche/Reprodução

O novo Porsche 911 Carrera Coupé vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e com pacote “Sport Chrono” o tempo vai a 3,9s.

Porsche/Reprodução

Por dentro o Carrera teve painel de instrumentos digital atualizado e ampliado para 12,6″, multimídia com 10,9″ a função Apple CarPlay integrada ao painel de instrumentos e a assistente de voz Siri.

Porsche/Reprodução

Entre as novidades de conjunto estão as novas aletas dinâmicas na traseira, entradas de ar mais amplas na frente e faróis em LED integrados com capacidade de iluminar até 600 metros à frente do motorista com 32 mil pontos de luz.

Porsche/Reprodução

O próximo passo é a estreia do Carrera GTS híbrido que tem até 541cv mas cuja pré venda ainda não foi iniciada.

PORSCHE 911 Carrera T: fiel ao seu legado. VEJA O VÍDEO!

