Blindagem ou película antivandalismo: qual a proteção ideal para o carro? Em busca de proteção muitos motoristas buscam dispositivos como películas ou um veículo blindado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shutterstock/Reprodução Shutterstock/Reprodução

Em tempos de crescente violência urbana é muito comum utilizar tanto dispositivos anti roubo quanto fazer a proteção do veículo. Se por um lado, é preciso pensar em uma proteção com seguro ou rastreador veicular ainda há uma importante fatia de motoristas que usam carros blindados ou dispositivos antivandalismo nos vidros pelo Brasil. Não há estatísticas de venda desse tipo de película mas no caso dos carros blindados a Abrablin, associação das blindadoras, estima que a cada ano pouco mais de 30.000 veículos recebam essa proteção por ano. Qual é a mais adequada e qual a diferença entre uma proteção ou película antivandalismo e uma blindagem?

Shutterstock/Reprodução Shutterstock/Reprodução

Como é a blindagem tradicional e a blindagem “leve”

A blindagem é um processo mais completo, efetivo e mais caro. Consiste em uma proteção interna aplicada aos vidros e carroceria do carro por inteiro e envolve a desmontagem completa. Neste processo o carro recebe uma manta interna feita em aramida ou me lar e protege desde as portas até itens mais sensíveis como pilares, teto, colunas, janelas, capô e o porta-malas. Os vidros ganham reforços com outro material que garante proteção.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

A proteção da blindagem é muito maior contra disparos de arma de fogo e 95% dos clientes optam pela proteção nível III, que é a máxima disponível para veículos civis no Brasil.

‌



Freepik/Reprodução

O custo de uma blindagem fica em torno de R$ 80 a R$ 100 mil e sua aplicação é regulado pelo Exército Brasileiro. Os carros blindados tem uma documentação específica estão sujeitos a inspeções periódicas.

Freepik/Reprodução

Hoje em dia a blindagem não agrega tanto peso ao veículo em função dos materiais serem mais leves. Existe ainda a “blindagem leve” que usa novos matérias como o Tensylon. É um material de alta performance que é 80% mais leve que o aço, sem perder eficiência na proteção balística.

‌



Película antivandalismo

‌



Outra ferramenta que oferece alguma proteção para os ocupantes do veículo é a chamada película anti vandalismo. Ela tem grande utilidade e é constituída por uma camada ou várias camadas de poliéster que ajudam a proteger o vidro em caso de arrombamento. No entanto ela não traz qualquer proteção balística e pode ser erroneamente chamada de “blindagem leve”.

Dupont/Divulgação Dupont/Divulgação

Existem vários tipos de película antivandalismo que além de proteger contra o estilhaçamento dos vidros também ajuda a reduzir o impacto dos raios UV, melhora a acústica e o conforto térmico. Tem vários níveis como PS4, PS8, PS10, PS12 e PS14, sendo a PS14 a mais resistente e procurada por ter maior proteção. A aplicação de uma película antivandalismo custa entre R$ 1 mil e R$ 2.500.

Conclusão

Portanto, as duas soluções são válidas mas tem propósitos completamente diferentes. O uso de película anti vandalismo tem crescido muito no Brasil mas é importante lembrar que esse dispositivos é útil apenas em caso de arrombamento ou no máximo pedras e objetos atirados contra o vidro fornecendo proteção para os ocupantes. Porém, apenas a blindagem é capaz de proteger o veículo em caso de disparos de arma de fogo.

OBRIGADO FORD! Mustang GT com câmbio Manual estreia mas VEJA O PREÇO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.