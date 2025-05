BMW chega a 3 milhões de veículos eletrificados produzidos na Alemanha 330e representa marco da eletrificação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h30 ) twitter

BMW/Divulgação

A BMW registrou a marca de três milhões de veículos eletrificados produzidos na Alemanha. O veículo que marcou esse número foi a perua 330e Touring na cor Portimao Blue. O 330e tem potência combinada de 292 cv e torque de 42,8 kgfm, derivados da combinação do motor a combustão 2.0 turbo de quatro cilindros e um motor elétrico alimentado por uma bateria de íons de lítio de 19,5 kW de capacidade.

BMW/Divulgação

Segundo a marca, em 2024, cerca de um em cada quatro veículos vendidos era elétrico ou híbrido plug-in. Na fábrica em Munique os veículos eletrificados são produzidos junto de modelos à combustão.

Milan Nedeljković, membro do Conselho de Administração responsável pela produção, disse: “Todas as plantas da nossa rede global de produção estão preparadas para a eletromobilidade, o que garante o crescimento contínuo nesse segmento”.

‌



BMW/Divulgação

No Brasil, a BMW também produz veículos eletrificados junto de modelos à combustão em sua planta de Araquari, em Santa Catarina. Atualmente, são fabricados o Série 3, X1, X4 e X5 PHEV.

