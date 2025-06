BMW confirma Série 2 Gran Coupé no Brasil: veja quando chega Modelos 220 e M235 ainda não tem preços divulgados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 17h30 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BMW confirma Série 2 Gran Coupé no Brasil: veja quando chega Fabian Kirchbauer/BMW/Divulgação

A BMW confirmou que o mercado nacional receberá o novo BMW Série 2 Gran Coupé, nas versões M235 xDrive e 220 Gran Coupé M Sport, com lançamento marcado para o início do segundo semestre deste ano. A pré-venda dos modelos será anunciada em breve quando os preços também serão divulgados.

BMW confirma Série 2 Gran Coupé no Brasil: veja quando chega BMW/Divulgação

O novo BMW M235 xDrive terá o conhecido motor 2.0 TwinPower Turbo com 317 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h abaixo dos 5 segundos. Já o BMW 220 M Sport também é equipado com motor 2.0, mas na especificação de 204 cv de potência. De acordo com a montadora alemã, mais detalhes técnicos sobre os modelos serão revelados em breve.

BMW confirma Série 2 Gran Coupé no Brasil: veja quando chega Fabian Kirchbauer/BMW/Divulgação

A BMW faz um evento no México e terá vários lançamentos no Brasil ainda neste ano.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.