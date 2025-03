BMW prepara produção na Plataforma Neue Klasse na Alemanha Lançamento está previsto para o segundo semestre de 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h00 ) twitter

BMW/Divulgação

A BMW está preparando a implantação da plataforma eletrificada Neue Klasse que dará origem a vários produtos. Durante a operação da linha de produção atual, três novos pavilhões serão construídos em Munique para a estamparia, montagem e logística de produção associada. A expectativa é que a plataforma Neue Klasse seja implantada na fábrica de Munique no segundo semestre de 2026.

BMW/Divulgação

A partir de 2027, a fábrica em Munique produzirá exclusivamente veículos totalmente elétricos. “Com a NEUE KLASSE, reduziremos significativamente os custos de fabricação na Fábrica de Munique”, informa Peter Weber, Diretor da Planta de Munique. De acordo com a BMW, focar em uma única variante de trem de força reduz etapas de produção e o número de peças como chicotes elétricos, que anteriormente variavam de acordo com o tipo de motor e podem ser complexos de instalar.

Pré-série na planta piloto

Os primeiros veículos de pré-série serão montados na Planta Piloto do Centro de Pesquisa e Inovação (FIZ) da BMW antes do final do ano. A equipe da planta de Munique participará ativamente desse processo. Além disso, a BMW está utilizando simulações virtuais. A equipe de Munique também está trabalhando de perto com os colegas da planta de Debrecen, na Hungria, onde o primeiro modelo da Neue Klasse entrará em produção no final deste ano.

Rede de produção

Como o aumento da eletromobilidade não é linear e progredirá em velocidades variadas, a empresa confiou em “flex-plants”, que podem fabricar veículos com motores de combustão interna e trens de força elétricos. “Dessa forma, podemos garantir nossas capacidades de entrega em diferentes situações de mercado e manter uma boa utilização de capacidade em nossas localizações”, explica Milan Nedeljković, membro do Conselho de Administração responsável pela Produção.

BMW/Divulgação

Até o final da década, o BMW Group espera um aumento significativo nas participações de mercado dos veículos totalmente elétricos. Por essa razão, as fábricas em Debrecen e, posteriormente, Munique serão as primeiras instalações dedicadas exclusivamente a veículos totalmente elétricos, aumentando as capacidades de eletrificação em toda a rede.

