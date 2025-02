BMW terá sete lançamentos este ano incluindo a nova GS 1300 Seis novos modelos serão montados em Manaus/AM na fábrica que terá capacidade ampliada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 11h32 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BMW Motorrad anunciou essa semana que terá 7 novidades – entre novos modelos e reestilizações - para o mercado brasileiro esse ano. O Brasil é o quinto maior mercado para a divisão de motos da BMW que vendeu 210.408 motos no mercado global.

BWM 1300 GS será produzida no Brasil ainda em 2025 (BMW Motorrad Divulgação)

O mercado brasileiro representou 15.267 unidades, bem perto dos Estados Unidos que recebeu 17.272 unidades da BMW em 2024.

BWM 1300 GS será produzida no Brasil ainda em 2025 (BMW Motorrad Divulgação)

O grande lançamento previsto par ao Brasil é a R 1300 GS Adventure, que será produzida a partir do primeiro trimestre de 2025 em Manaus. Será a “cereja do bolo” pois a linha GS da BMW inclui os modelos G 310 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure e R 1300 GS.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A nova R 1300 GS será produzida em Manaus, unidade que irá crescer 10% na capacidade de produção para um total de 17.000 unidades em 13 modelos.

‌



Desde a inauguração em 2016 já foram investidos R$ 175 milhões na linha brasileira incluindo o último ciclo de R$ 50 milhões anunciado em 2022.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A unidade de Manaus também atende outros mercados da América Latina onde as vendas alcançaram 27.742 unidades, um crescimento de 5,2% de 2024 em relação a 2023 com um share de 50% no mercado premium de motocicletas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.