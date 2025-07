BMW vai produzir nova geração de baterias para carros elétricos já neste ano Gen6 foram desenvolvidas na Alemanha e estarão nos próximos lançamentos da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BMW sistema Gen6 BMW/Divulgação

A BMW confirmou que até o final do ano vai produzir uma nova geração de baterias de alta voltagem para carros elétricos e híbridos. As chamadas baterias Gen6 foram desenvolvidas na Alemanha e estarão nos próximos lançamentos da marca.

O que são as baterias Gen6 da BMW?

‌



As novas baterias fazem parte do sistema BMW eDrive de sexta geração (Gen6). Mais leves e eficientes, essas baterias prometem maior alcance e recarga mais rápida.

BMW sistema Gen6 BMW/Divulgação

Antes da produção em larga escala, a BMW realiza testes em fábricas-piloto localizadas na Alemanha, como em Parsdorf, Hallbergmoos e no centro de pesquisa da empresa em Munique. A marca diz que tem feito os últimos testes dessas baterias para o lançamento comercial.

‌



Produção global de baterias

‌



A BMW pretende começar a fabricação em série até o fim de 2025 em cinco fábricas localizadas na Alemanha, Hungria, China, México e Estados Unidos. A ideia é montar as baterias o mais perto possível das fábricas de carros, reduzindo custos e agilizando o processo.

BMW sistema Gen6 BMW/Divulgação

A empresa está adotando um padrão de produção chamado “zero defeitos”, com inspeções automatizadas e uso de inteligência artificial (IA) para identificar falhas e melhorar a montagem em tempo real. Tudo isso faz parte de um sistema de produção inteligente que inclui gêmeos digitais, sensores de monitoramento e bancos de dados que armazenam informações para melhorias constantes.

Como a BMW monta as baterias de alta voltagem

O processo começa com o recebimento das células da bateria, que são fabricadas por parceiros, mas seguem as especificações da BMW. Após passarem por testes de qualidade, as células são agrupadas e integradas a sistemas de resfriamento.

Depois, essas células são unidas por soldas a laser, inspecionadas em tempo real. Em seguida, é aplicada uma espuma especial que protege os componentes e aumenta a segurança e a durabilidade da bateria.

BMW sistema Gen6 BMW/Divulgação

Na etapa final, o conjunto é vedado, fechado e recebe o “Energy Master”, uma unidade central que gerencia o funcionamento da bateria no carro. Tudo é pensado para garantir desempenho, eficiência e segurança ao longo de toda a vida útil da bateria.

Nova era elétrica com a Neue Klasse

O primeiro modelo a usar essas novas baterias será o BMW iX3 da linha Neue Klasse, que começa a ser produzido no final de 2025 na fábrica da marca em Debrecen, na Hungria. Depois disso, outros modelos e fábricas também passarão a utilizar essa nova geração de baterias.

NOVO BMW iX3 ELÉTRICO é mais potente que uma Hilux e tem mais autonomia que um Volvo C40. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.