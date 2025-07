Novo BMW Série 2 estreia no Brasil a partir de R$ 320 mil Versão de entrada com motor 2.0 custa R$ 320.950 e M235 parte de R$ 479.950 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h00 ) twitter

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

A BMW anunciou hoje os preços do novo Série 2 que chega ao Brasil em duas variantes: M235 xDrive e BMW 220 Gran Coupé M Sport de apelo esportivo.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

Ambos chegam em versões únicas no Brasil: o BMW 220 M Sport parte de R$ 320.950 trazendo a fórmula tradicional com motor TwinPower Turbo 2.0 a gasolina de 204 cv e 30,6 kgfm de torque e câmbio de dupla embreagem Steptronic de 7 marchas. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,3 segundos e a tração é unicamente dianteira.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

O BMW M235 xDrive é mais potente e tem 317 cv e o torque sobe para 40,8 kgfm. O 0 a 100km/h é feito em 4,9s e a tração é do tipo integral xDrive.

‌



Estilo cupê

‌



Os novos Série 2 trazem o perfil hatch de capô longo e a linguagem de design Iconic Glow que é fechada e já está em vários veículos da marca. A traseira tem lanternas com novo design e dupla saída de escape no M235. As rodas são de 18 polegadas no 220 e 19 polegadas no M235.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

No interior, os bancos têm novo visual, o volante M em couro (com marcação de 12h no M235), acabamentos em alumínio iluminado e o BMW Curved Display com telas de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e 10,7 polegadas para a central multimídia. O seletor de marchas tem novo formato.

‌



Conectividade

Em relação a conectividade, a marca alemã conta com o BMW ConnectedDrive com serviços como navegação com trânsito em tempo real, chamada de emergência inteligente e aviso de manutenção. Destaque para o Digital Key Plus com tecnologia UWB, permitindo abrir e ligar o carro sem aproximação do smartphone. Compatível com Apple e Samsung, com opção de compartilhamento digital da chave.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

O app My BMW permite controle remoto do carro, como travamento, climatização e envio de destinos. Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

Equipamentos incluem:

* Parking Assistant Plus

* Ar-condicionado digital automático

* BMW Comfort Access 2.0

* Driving Assistant Plus (versão M235)

* Head-Up Display

* Teto solar panorâmico

* Som Harman Kardon (M235)

* Carregador sem fio

Os novos BMW 220 M Sport e BMW M235 xDrive já estão à venda nas concessionárias da BMW no Brasil nas cores Branco Alpino, Cinza Skyscrapper, Preto Safira, Roxo Thundernight, Azul Portimão, Vermelho Fire e Cinza Brooklyn.

BMW Série 2 Vitor Lima 11.07.2025

Por dentro, o M235 tem como opções revestimento em Veganza preto com vermelho ou revestimento em Veganza/Alcântara preto com costuras azuis. No 220, as opções são sempre em Veganza nos tons preto, marrom, bege ou preto/vermelho.

