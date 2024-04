BYD divulga planta de fábrica e aumenta investimentos para R$ 5,5 bi

Alto contraste

Planta da fábrica na Bahia Planta da fábrica na Bahia (BYD/Divulgação)

A BYD confirmou hoje que irá aumentar os investimentos no Brasil em 83%. Inicialmente a gigante chinesa afirmou que investiria R$ 3 bilhões e agora elevou o valor para R$ 5,5 bilhões especialmente para construir a fábrica em Camaçari cujas obras já começaram.

Gigante chinesa anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões no país Gigante chinesa anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões no país (BYD/Divulgação)

A BYD divulgou uma planta com a projeção dos novos edifícios do completo (em detalhe na cor laranja). O anunciou foi feito Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, no complexo fabril da BYD em Camaçari (BA) e foi recebido pela CEO Américas e vice-presidente executiva global da greentech, Stella Li, além do presidente da BYD no Brasil Tyler Li, e o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy.

Obras para modernização da fábrica começam em fevereiro de 2024 Obras para modernização da fábrica começam em fevereiro de 2024 (BYD/Divulgação)

A BYD divulgou que além do novo complexo a empresa irá construir cinco edifícios residenciais para abrigar futuros funcionários da empresa a 3,5km do complexo para abrigar 4.230 pessoas. No total a BYD projeta a contratação de até 10.000 pessoas no complexo.

Fornecedores irão ocupar estes galpões enquanto a linha de montagem será construída Fornecedores irão ocupar estes galpões enquanto a linha de montagem será construída (BYD/Divulgação)

“Nos últimos 30 anos, pouco foi investido no setor automotivo no Brasil. Mas a chegada da BYD mexeu com o mercado e agora várias outras montadoras estão anunciando investimentos para o longo prazo. Importante ressaltar que os nossos R$5,5 bilhões serão investidos num curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia”, afirmou Stella Li.

Segundo a BYD “a produção completa dos carros na Bahia deve começar entre 2024 e 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos numa segunda etapa”.