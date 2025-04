BYD? GWM? Veja a marca que mais exporta veículos a partir da China Grupo Chery lidera exportações com 214 mil unidades só entre janeiro e março Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chery/Divulgação Chery/Divulgação

O mercado chinês é o maior fabricante do mundo e segue com números grandiosos na exportação de veículos. E neste segmento a Chery fechou o primeiro trimestre com 214.770 veículos exportados, crescimento de 18,3% sobre o mesmo período de 2024.

Chery/Divulgação

Considerando só os veículos híbridos ou elétricos a Chery exportou 62.210 unidades, um crescimento de 125,4%.

Chery/Divulgação

No total do primeiro trimestre a Chery produziu 620.025 veículos, crescimento de 17% sobre 2024. Considerando a produção, foram 163.458 unidades de híbridos e elétricos no total. No final de março, a Chery somou 16,3 milhões de veículos vendidos sendo 4,7 milhões para fora da China.

Chery/Divulgação

Entre as marcas mais vendidas para exportação do grupo a própria “Chery” liderou com 118,9 mil unidades, a Exeed vendeu 7.618 unidades, a Jetour 54.020 unidades, a iCar 7.016 unidades e a Luxeed 10.005 unidades.

‌



NOVO TIGGO 7 PRO PHEV: com 317cv é melhor que Song Plus ou Haval H6 PHEV19? VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.