BYD marca lançamento de SUV compacto elétrico que deve vir ao Brasil

BYD Yuan Up deve ser equipado com motor elétrico de 95cv

A BYD marcou a data de lançamento do modelo Yuan Up para a próxima semana. O modelo, 100% elétrico, tem o potencial de enfrentar rivais a combustão, especialmente aqueles com motor 1.0 turbo produzidos e vendidos no Brasil.

É certo que, inicialmente, ele será mostrado apenas para o mercado chinês; no entanto, todos os produtos da marca são globais, e há grandes chances de o Yuan Up chegar ao Brasil.

Que carro é esse?

Trata-se de mais um produto feito sobre a plataforma do Dolphin, sendo apenas um pouco maior que o compacto. Ele terá porte equivalente ao de Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Fiat Fastback,Renault Kardian e Honda HR-V.

Já a traseira tem farol em peça única com assinatura luminosa em formato de "X" Já a traseira tem farol em peça única com assinatura luminosa em formato de "X" (BYD/Divulgação)

O novo BYD Yuan Up utilizará a plataforma 3.0 e deverá estrear com o motor elétrico de 95 cv do Dolphin, mas segundo sites chineses, o crossover pode ter uma motorização de 177 cv. Assim como outros veículos da montadora, o SUV compacto terá a bateria Blade, que deve ser de 45,1 kWh, o que permite rodar até 400 km com uma carga no ciclo de teste chinês.

Modelo traz ampla central multimídia do tipo flutuante Modelo traz ampla central multimídia do tipo flutuante (BYD/Divulgação)

O SUV compacto adotará o design da linha Ocean, presente no Dolphin, Dolphin Mini e Seal. Por dentro, traz um amplo painel digital e uma central multimídia giratória, característica já consolidada da marca. O modelo mede 4,30 metros de comprimento, 2,62 metros de entre-eixos, 1,83 metro de largura e 1,67 metro de altura.