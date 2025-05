BYD prepara “kei car” de olho no Japão Monovolume compacto e elétrico mira concorrentes japoneses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 09h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A BYD está testando na China um carro peculiar com perfil de monovolume e um espaço garantido no mercado. O carro ainda sob pesada camuflagem mostra que a BYD está de olho em qualquer espaço de mercados consolidados como SUvs grandes de luxo, sedãs compactos para motoristas de aplicativo, picapes e até mesmo os kei car japoneses.

Suzuki/Divulgação

O carro flagrado em testes é um legítimo keijidōsha que tem até 3,40m de comprimento, 1,48m de largura e motor de no máximo de 64cv. E embora sejam projetados e produzidos no Japão, muitos kei cars são vendidos em outros países da Ásia e Oceania por exemplo.

Nissan/Divulgação

A imprensa local chinesa diz que o novo carro da BYD terá até 20kw de bateria com sistema de carga rápida e sistema de carga com até 100kw. A autonomia deve ficar em torno dos 180km, sendo apenas destinado ao ciclo urbano. Já existem várias alternativas com essas especificações nas marcas Nissan e Mitsubishi mas também Daihatsu, Suzuki e Toyota. Agora resta saber qual a surpresa que a BYD está preparando para este segmento.

