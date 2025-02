BYD Seal ganha motor híbrido da Shark para fazer quase 30km/l Sedã terá conjunto híbrido da picape mas data de estreia ainda não está confirmada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h20 ) twitter

A BYD também vem expandindo seu portfólio de sedãs ao lançar o Seal com conjunto híbrido potente da Shark. A novidade ainda não está nas lojas, mas deve estrear até o fim do ano na China. Além do Seal, a BYD oferece o Destroyer, que é o nome do “nosso” King, e também o Qini DMi, além do Han vendido em versões elétricas e híbridas.

A versão híbrida do Seal será chamada de BYD Seal 7 DM-i e terá visual ligeiramente diferente com uma nova assinatura luminosa dos faróis, novos nichos em LED no para-choque dianteiro e nova grade frontal estilo o Song Plus Premium, vendido no Brasil. As lanternas traseiras também ganharam um novo visual. O interior do sedã mantém o padrão da marca com amplas telas, servindo de painel digital e multimídia giratória.

No mercado chinês, o BYD Seal 7 DM-i deve ter motor 1.5 litro a gasolina de até 100 cv e outro elétrico de 217 cv. A bateria pode ser de 17,6 kWh, que possibilita rodar até 121 km no modo elétrico. Também deve ter uma configuração que utiliza o motor 1.5 litro turbo da Shark, que entrega até 272 cv com bateria de 30,7 kWh, o que permite rodar até 200 km no modo elétrico. Segundo a fabricante, o consumo deve ficar na casa dos 29,4 km/l.

No Brasil, o Seal é vendido unicamente com versão elétrica de até 531cv, mas com presença discreta no nosso mercado. Já o BYD King teve 4,9 mil unidades vendidas, considerando os meses entre agosto e dezembro, e o BYD Seal teve 3.500 unidades vendidas ao longo de todo ano de 2024.

